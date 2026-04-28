Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 32. hafta maçında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Beşiktaş’ın yaptığı açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Dün oynanan Fatih Karagümrük maçında forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular saha çalışmasına geçti.
Antrenmanda pas organizasyonlarıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.