Kritik mücadelede düdüğü Ozan Ergün çalacak; VAR görevini ise Ömer Faruk Turtay üstlenecek.

Süper Lig’de haftanın en dikkat çeken karşılaşması Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi olacak. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan atamaya göre önemli mücadelede VAR hakemi olarak Ömer Faruk Turtay, AVAR olarak ise Gökhan Barcın görev alacak.

ERGÜN'ÜN İLK DERBİSİ OLACAK

TÜPRAŞ Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. 34 yaşındaki FIFA kokartlı hakem, kariyerinde ilk kez bir derbi müsabakasında görev yapacak.

Ergün’ün yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Büyük ilgiyle beklenen karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Adnan Deniz Kayatepe sahada yer alacak.