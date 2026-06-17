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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinin üçüncü maçında Beşiktaş Gain ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede kazanan taraf Fenerbahçe Beko oldu. Sarı-lacivertliler bu sonuçla seride 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.

BEŞİKTAŞ TARAFTAR DESTEĞİYLE HIZLI BAŞLADI

Ev sahibi Beşiktaş Gain, taraftarının desteğini arkasına alarak maça etkili başladı.

Siyah-beyazlı ekip, ilk çeyreği 23-19 önde tamamlayarak derbiye istediği başlangıcı yaptı.

FENERBAHÇE İKİNCİ ÇEYREKTE GERİ DÖNDÜ

İlk periyodun ardından oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe Beko, savunmadaki sertliğini artırdı ve hücumda ritim buldu.

Sarı-lacivertliler yakaladığı seriyle skor üstünlüğünü ele geçirirken devre arasına 43-40 önde girmeyi başardı.

ALİMPİJEVİC DİSKALİFİYE EDİLDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısı büyük bir mücadeleye sahne oldu.

Üçüncü çeyreğin son bölümünde tansiyon yükselirken Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, aldığı ikinci teknik faulün ardından diskalifiye edilerek oyun dışı kaldı.

SERİDE DURUM 2-1'E GELDİ

Son çeyrekte kritik hücumlarda hata yapmayan Fenerbahçe Beko, rakibine geri dönüş fırsatı tanımadı.

Sarı-lacivertliler zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak final serisinde durumu 2-1'e getirdi ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti.

NICOLO MELLI DOUBLE-DOUBLE İLE GALİBİYETİN MİMARI OLDU

Beşiktaş Gain'de Devon Dotson ve Anthony Brown 22'şer sayıyla maçın en skorer isimleri oldu. Ancak Siyah Beyazlılar'da skor yükü bu iki oyuncunun sırtında kaldı.

Fenerbahçe Beko'da ise galibiyetin mimarlarından Nicolo Melli, 17 sayı ve 13 ribaundla double-double yaparak öne çıktı.

Devon Hall 15 sayı, 6 ribaund ve 4 asist üretirken, Talen Horton-Tucker 13 sayı, 7 ribaund ve 2 asistle oynadı. Khem Birch de 11 sayı ve 4 ribaundluk performansıyla galibiyete katkı sağladı.