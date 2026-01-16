Beşiktaş forması giyen Demir Ege Tıknaz için Portekiz ekiplerinden Braga devreye girmişti. Aktarılan bilgiye göre 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Portekiz ekibine transfer olacak.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Braga ve Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz transferi için kolay bonuslarla birlikte toplam 7.5 milyon euro karşılığında anlaşmaya çok yakın.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, daha önce "Demir Ege'ye teklif geldi, görüşüyoruz. Kendisi de gitmek istiyor" diyerek kapıyı aralamıştı. 21 yaşındaki oyuncu, altyapıdan yetiştiği siyah-beyazlı formayı bu sezon 17 maçta giyerken, Braga'da yeni bir kariyer fırsatı yakalamaya çok yakın.