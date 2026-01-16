Banka mevduat faizleri yurttaşların en çok aradığı konular arasında. Peki 2 milyon liranın 32 günlük kazancı ne oldu?
İşte detaylar...
2 milyon liranın 32 günlük getirisi ne oldu?
2 milyon liranın 32 günlük kazancı ne oldu? İşte banka banka faiz oranları
FİBABANK: Ana para 2 milyon lira
Kazanç 64 bin 640 lira
INGBANK: Ana para 2 milyon lira
Kazanç 53 bin 511 lira
TEB: Ana para 2 milyon lira
Kazanç 64 bin 640 lira
YAPIKREDİ: Ana para 2 milyon lira
Kazanç 56 bin 834 lira
