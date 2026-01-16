Yeniçağ Gazetesi
16 Ocak 2026 Cuma
İstanbul
2 milyon liranın 32 günlük getirisi ne oldu?

2 milyon liranın 32 günlük kazancı ne oldu? İşte banka banka faiz oranları

Barış Önal Barış Önal
Banka mevduat faizleri yurttaşların en çok aradığı konular arasında. Peki 2 milyon liranın 32 günlük kazancı ne oldu?
FİBABANK: Ana para 2 milyon lira
Kazanç 64 bin 640 lira

INGBANK: Ana para 2 milyon lira
Kazanç 53 bin 511 lira

TEB: Ana para 2 milyon lira
Kazanç 64 bin 640 lira

YAPIKREDİ: Ana para 2 milyon lira
Kazanç 56 bin 834 lira

Kaynak: Haber Merkezi
