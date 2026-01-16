Türk Tarih Kurumu'ndan büyük arşiv sürprizi: Unutulan şehir manzaraları dijitalde gün yüzüne çıktı

Kurumun sosyal medya hesabında paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk Tarih Kurumu Arşivi dijitalleşmeye devam ediyor. Uluğ İğdemir Koleksiyonu'ndan dijitalleştirilerek uzaktan erişime açılan fotoğraflara İstanbul, Adana, Edirne, Antalya, Kocaeli, Ahlat, Adapazarı şehirlerinin genel görünümlerini ve bu şehirlerde bulunan tarihi mekanları yansıtan 1150 fotoğraf daha eklendi."
Mustafa Kemal Atatürk Florya'da Ülkü ile birlikte
Bakü
Rauf Orbay
Saray kadınlarının musiki dersleri
Adana'da bir tören
Osmanlı sancak kıtası
Norveç
Şile
Trablus
Eskişehir
Trabzon
Dolma Bahçe Sarayı
Diyarbakır Ulu Cami