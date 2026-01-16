Türk Tarih Kurumu'ndan büyük arşiv sürprizi: Unutulan şehir manzaraları dijitalde gün yüzüne çıktı

Kurumun sosyal medya hesabında paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Tarih Kurumu Arşivi dijitalleşmeye devam ediyor. Uluğ İğdemir Koleksiyonu'ndan dijitalleştirilerek uzaktan erişime açılan fotoğraflara İstanbul, Adana, Edirne, Antalya, Kocaeli, Ahlat, Adapazarı şehirlerinin genel görünümlerini ve bu şehirlerde bulunan tarihi mekanları yansıtan 1150 fotoğraf daha eklendi."