Türk Tarih Kurumu'ndan büyük arşiv sürprizi: Unutulan şehir manzaraları dijitalde gün yüzüne çıktı

Türk Tarih Kurumu, çeşitli şehirlerin panoramik görüntüleri ve tarihi yapılarına ait 1150 fotoğrafı dijital ortama aktararak kamuya açtı.

Türk Tarih Kurumu'ndan büyük arşiv sürprizi: Unutulan şehir manzaraları dijitalde gün yüzüne çıktı - Resim: 1

Kurumun sosyal medya hesabında paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk Tarih Kurumu Arşivi dijitalleşmeye devam ediyor. Uluğ İğdemir Koleksiyonu'ndan dijitalleştirilerek uzaktan erişime açılan fotoğraflara İstanbul, Adana, Edirne, Antalya, Kocaeli, Ahlat, Adapazarı şehirlerinin genel görünümlerini ve bu şehirlerde bulunan tarihi mekanları yansıtan 1150 fotoğraf daha eklendi."

Türk Tarih Kurumu'ndan büyük arşiv sürprizi: Unutulan şehir manzaraları dijitalde gün yüzüne çıktı - Resim: 2

Mustafa Kemal Atatürk Florya'da Ülkü ile birlikte

Türk Tarih Kurumu'ndan büyük arşiv sürprizi: Unutulan şehir manzaraları dijitalde gün yüzüne çıktı - Resim: 3

Bakü

Türk Tarih Kurumu'ndan büyük arşiv sürprizi: Unutulan şehir manzaraları dijitalde gün yüzüne çıktı - Resim: 4

Rauf Orbay

Türk Tarih Kurumu'ndan büyük arşiv sürprizi: Unutulan şehir manzaraları dijitalde gün yüzüne çıktı - Resim: 5

Saray kadınlarının musiki dersleri

Türk Tarih Kurumu'ndan büyük arşiv sürprizi: Unutulan şehir manzaraları dijitalde gün yüzüne çıktı - Resim: 6

Adana'da bir tören

Türk Tarih Kurumu'ndan büyük arşiv sürprizi: Unutulan şehir manzaraları dijitalde gün yüzüne çıktı - Resim: 7

Osmanlı sancak kıtası

Türk Tarih Kurumu'ndan büyük arşiv sürprizi: Unutulan şehir manzaraları dijitalde gün yüzüne çıktı - Resim: 8

Norveç

Türk Tarih Kurumu'ndan büyük arşiv sürprizi: Unutulan şehir manzaraları dijitalde gün yüzüne çıktı - Resim: 9

Şile

Türk Tarih Kurumu'ndan büyük arşiv sürprizi: Unutulan şehir manzaraları dijitalde gün yüzüne çıktı - Resim: 10

Trablus

Türk Tarih Kurumu'ndan büyük arşiv sürprizi: Unutulan şehir manzaraları dijitalde gün yüzüne çıktı - Resim: 11

Eskişehir

Türk Tarih Kurumu'ndan büyük arşiv sürprizi: Unutulan şehir manzaraları dijitalde gün yüzüne çıktı - Resim: 12

Trabzon

Türk Tarih Kurumu'ndan büyük arşiv sürprizi: Unutulan şehir manzaraları dijitalde gün yüzüne çıktı - Resim: 13

Dolma Bahçe Sarayı

Türk Tarih Kurumu'ndan büyük arşiv sürprizi: Unutulan şehir manzaraları dijitalde gün yüzüne çıktı - Resim: 14

Dolma Bahçe Sarayı

Türk Tarih Kurumu'ndan büyük arşiv sürprizi: Unutulan şehir manzaraları dijitalde gün yüzüne çıktı - Resim: 15

Diyarbakır Ulu Cami

Kaynak: AA
