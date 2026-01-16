Transfer döneminde yol ayrılıkları yaşayan Beşiktaş'ta genç orta saha Demir Ege Tıknaz için de ayrılık ihtimali var. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı'nın açıklamasına göre, Demir Ege'ye transfer teklifleri var, ayrıca oyuncu tarafı da gitmek istiyor.

İSTENİLEN TRANSFER BEDELİ

Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre, Serdal Adalı, Demir Ege Tıknaz için minimum 10 M€ ve sonraki satıştan pay istiyor. Braga, yakın bir zamanda yeni bir teklif yapılabilir. İlk teklifleri 5 M€ seviyesinde olmuştu.

DEMİR EGE'NİN KARİYERİ

Beşiktaş'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2024/25 sezonunda Portekiz'in Rio Ave takımında kiralık olarak forma giymişti; genç isim, gösterdiği performansla göz doldurmuştu.

Demir Ege, Siyah-beyazlı ekiple bu sezon 17 resmi maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.