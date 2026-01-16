Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında emniyet tarafından operasyon yapıldı. Yapılan operasyon sonucu en az 5 isim gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında oyuncular Melis Saban ve Çağla Boz'un da olduğu öğrenilirken, 5 isim dün gözaltına alınan 18 kişiyle birlikte Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edilecek.

SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ

Çağla Boz’un evinde yapılan aramalarda çok sayıda sentetik hap ele geçirildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması başlatmıştı. Soruşturma kapsamında eski Habertürk Genel Yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Habertürk programcısı Ela Rümeysa Cebeci, eski Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş tutuklanmıştı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmış ve sonrasında adli kontrolle serbest bırakılmıştı.