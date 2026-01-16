Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir dışında) Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara ve kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görülecek yağışların Artvin, Rize, Sinop ve İnebolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığının, batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, kuzey ve doğu kesimlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzey ve batı kesimlerde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğu, Sinop ve İnebolu çevrelerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI GELDİ

Meteoroloji Karadeniz’in bazı kesimlerine kuvvetli yağış uyarısı geldi. Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış beklendiği için vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğinin altı çizildi.

Meteoroloji ayrıca iç ve doğu kesimler için buzlanma ve don uyarısı yaparken Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda eğimli kesimlerde çığ tehlikesi bulunduğunu vurguladı.