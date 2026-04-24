İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube ekipleri tarafından, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 5’i nöbetçi sulh ceza hakimliği kararıyla tutuklanırken, 5 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 3 zanlı serbest bırakılırken, 1 kişinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA DETAYLARI

Soruşturma kapsamında 31 Ekim 2025 tarihinde Fenerbahçe tribünlerine ait 1900 biletin satışa sunulduğu, bunların 632’sinin kısa sürede tükendiği, kalan biletlerin ise sistem üzerinden uzun süre erişilemez hale geldiği belirlendi. Bu süreçte taraftarların Passolig sistemine giriş yapamadığı tespit edildi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin sistemi bloke ederek kalan biletleri toplu şekilde satın aldığı saptandı. Söz konusu biletlerin bir bölümünün maç öncesinde stat çevresinde, bir kısmının ise Telegram, WhatsApp ve X üzerinden satışa sunulduğu ortaya çıkarıldı.

Banka ve kredi kartı hareketlerine yönelik incelemelerde, aynı IP adresi ve kart bilgileri kullanılarak çok sayıda bilet alımı yapan kişilere ulaşıldı. Soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında bilişim sistemine müdahale ve fahiş fiyatla bilet satışı suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.