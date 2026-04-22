İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Kasım 2025’te Tüpraş Stadı’nda oynanan derbi maçta yasa dışı bilet satışı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlattı.

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmada, 31 Ekim 2025’te Fenerbahçe tribünlerine ayrılan 1900 biletin satışa sunulduğu, 632’sinin kısa sürede tükendiği, kalan biletlerin ise sistemde erişime kapandığı belirlendi.

Bazı şüphelilerin Passolig sistemine erişimi engelleyerek kalan biletleri toplu şekilde temin ettiği tespit edildi.

Elde edilen bilgilere göre bu kişilerin biletleri maç öncesinde stat çevresinde, ayrıca Telegram, WhatsApp ve X üzerinden sattıkları ortaya çıktı.

Kart ve banka hesap incelemelerinde aynı IP ve kartlarla çok sayıda toplu bilet alımı yapıldığı belirlendi.

Şüphelilerin hesap hareketlerinde “maç”, “bilet”, “tribün”, “devir”, “GS”, “FB”, “BJK”, “kombine” açıklamalarıyla çok sayıda para transferi bulundu.

Bazı hesaplarda olağandışı para giriş çıkışları tespit edilirken, zanlıların maç öncesi düzenli iletişim kurdukları anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında “bilişim sistemine müdahale” ve “rayiç bedelin üzerinde bilet satışı” suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi ve 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheliler yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda nakit para ve farklı kulüplere ait formalar ele geçirildi. Dijital materyallere de el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilere ayrıca 1 yıl süreyle spor müsabakalarından men tedbiri uygulandı.