EuroLeague 2026-2027 sezonunun 6. haftasında Beşiktaş, Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk etti.
BEŞİKTAŞ İLK YARIDA FARKI AÇTI
Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş, ilk periyodu 26-17 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte de hücumdaki etkili oyununu sürdüren siyah-beyazlılar, bu bölümde 27 sayı üreterek 53-35'lik skor üstünlüğüyle devreye girdi.
İkinci yarıda Bayern Münih farkı azaltmaya çalışsa da skor avantajını koruyan Beşiktaş, mücadeleden 95-87 galip ayrılmayı başardı.
JAYLEN NOWELL VE SCOTTIE WILBEKIN'DEN 41 SAYI
Beşiktaş'ta Jaylen Nowell, 21 sayı, 4 asist ve 3 ribauntla takımının en skorer oyuncusu oldu.
Scottie Wilbekin ise 20 sayı ve 5 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Siyah-beyazlılarda Ante Zizic 13 sayı ve 5 ribaunt üretirken Anthony Brown ile takım kaptanı Conor Morgan 8'er sayıyla mücadeleyi tamamladı.
Bayern Münih'te Vladimir Lucic'in 17, Kamar Baldwin ve Oscar Da Silva'nın 14'er sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
BEŞİKTAŞ'TAN ÜÇ SAYI ÇİZGİSİNİN GERİSİNDE ETKİLİ PERFORMANS
Beşiktaş, Bayern Münih karşısında üç sayı çizgisinin gerisinden 30 denemede 14 isabet bularak yüzde 46,7'lik başarı oranına ulaştı.
İki sayılık atışlarda yüzde 58,8, serbest atışlarda ise yüzde 86,7 isabetle oynayan siyah-beyazlılar, hücumdaki verimliliğiyle dikkat çekti.
Bayern Münih ise üç sayı çizgisinin gerisinden 21 denemede yalnızca 4 isabet bulabildi.
BEŞİKTAŞ EUROLEAGUE'DE 10. SIRAYA YÜKSELDİ
Bayern Münih galibiyetiyle derecesini 3-3 yapan Beşiktaş, EuroLeague puan tablosunda 10. sırada yer aldı.
Alman temsilcisi ise 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 15. sırada kaldı.