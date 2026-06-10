Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

BEŞİKTAŞ MATETA'YI GÜNDEMİNE ALDI

A Spor'un haberine göre; hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Siyah Beyazlılar, Crystal Palace forması giyen Fransız golcü Jean-Philippe Mateta ile ilgileniyor.

Daha önce Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde anılan 28 yaşındaki yıldız, Crystal Palace ile tarihi başarılara imza attı.

Beşiktaş Crystal Palace'ta tarih yazan golcü oyuncuyu istiyor - Resim : 1

TARİHİ KONFERANS LİGİ BAŞARISININ MİMARI

Son olarak Konferans Ligi finalinde Rayo Vallecano'ya attığı golle kulübün ilk Avrupa başarısının mimarı olan Mateta'nın sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalması transfer ihtimallerini artırdı.

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO

Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle toplam 50 maça çıkan Mateta, 16 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Transfermarkt verilerine göre; yıldız oyuncunun piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösteriliyor.