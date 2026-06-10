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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

BEŞİKTAŞ MATETA'YI GÜNDEMİNE ALDI

A Spor'un haberine göre; hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Siyah Beyazlılar, Crystal Palace forması giyen Fransız golcü Jean-Philippe Mateta ile ilgileniyor.

Daha önce Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde anılan 28 yaşındaki yıldız, Crystal Palace ile tarihi başarılara imza attı.

TARİHİ KONFERANS LİGİ BAŞARISININ MİMARI

Son olarak Konferans Ligi finalinde Rayo Vallecano'ya attığı golle kulübün ilk Avrupa başarısının mimarı olan Mateta'nın sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalması transfer ihtimallerini artırdı.

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO

Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle toplam 50 maça çıkan Mateta, 16 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Transfermarkt verilerine göre; yıldız oyuncunun piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösteriliyor.