Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 35 yıllık koleksiyon için 10 milyon TL’yi reddetti: Bu benim hayatım

35 yıllık koleksiyon için 10 milyon TL’yi reddetti: Bu benim hayatım

Malatya’da esnaflık yapan İsmet Aladağ’ın 35 yılda oluşturduğu kolonya koleksiyonu, görenleri hayran bırakıyor. Yaklaşık 10 bin parçadan oluşan dev arşiv için yapılan 10 milyon TL’lik teklif ise geri çevrildi.

Kaynak: İHA
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35 yıllık koleksiyon için 10 milyon TL’yi reddetti: Bu benim hayatım - Resim: 1

1990 yılından bu yana Türkiye’nin dört bir yanını dolaşarak nadide kolonya şişeleri toplayan Aladağ, iş yerinde oluşturduğu özel alanlarda koleksiyonunu titizlikle koruyor.

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35 yıllık koleksiyon için 10 milyon TL’yi reddetti: Bu benim hayatım - Resim: 2

Yüzlerce farklı çeşidi ve tarihi değeri bulunan şişeler, adeta bir “koku müzesini” andırıyor.

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35 yıllık koleksiyon için 10 milyon TL’yi reddetti: Bu benim hayatım - Resim: 3

Koleksiyonuna daha önce de yüksek teklifler geldiğini belirten Aladağ, son olarak lüks bir daire karşılığında yapılan 10 milyon TL’lik satın alma teklifini kabul etmedi.

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35 yıllık koleksiyon için 10 milyon TL’yi reddetti: Bu benim hayatım - Resim: 4

Aladağ, “Bu koleksiyon benim ömrümün bir parçası. Satmayı hiçbir zaman düşünmedim” sözleriyle kararının arkasında durdu.

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35 yıllık koleksiyon için 10 milyon TL’yi reddetti: Bu benim hayatım - Resim: 5

Maddi kazanç yerine kalıcı bir miras bırakmayı hedefleyen Aladağ, koleksiyonunun bir müze ya da üniversite bünyesinde korunmasını istiyor.

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35 yıllık koleksiyon için 10 milyon TL’yi reddetti: Bu benim hayatım - Resim: 6

Tüm parçaların “İsmet Aladağ Kolonya Koleksiyonu” adıyla sergilenmesini talep eden koleksiyoner, bu eşsiz arşivin Türkiye’nin koku ve kozmetik tarihine ışık tutmasını amaçlıyor.

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35 yıllık koleksiyon için 10 milyon TL’yi reddetti: Bu benim hayatım - Resim: 7

Yılların emeğiyle oluşturulan bu koleksiyonun, gelecek nesillere aktarılacak önemli bir kültürel değer olarak yaşatılması planlanıyor

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