1990 yılından bu yana Türkiye’nin dört bir yanını dolaşarak nadide kolonya şişeleri toplayan Aladağ, iş yerinde oluşturduğu özel alanlarda koleksiyonunu titizlikle koruyor.
35 yıllık koleksiyon için 10 milyon TL’yi reddetti: Bu benim hayatım
Malatya’da esnaflık yapan İsmet Aladağ’ın 35 yılda oluşturduğu kolonya koleksiyonu, görenleri hayran bırakıyor. Yaklaşık 10 bin parçadan oluşan dev arşiv için yapılan 10 milyon TL’lik teklif ise geri çevrildi.Kaynak: İHA
Yüzlerce farklı çeşidi ve tarihi değeri bulunan şişeler, adeta bir “koku müzesini” andırıyor.
Koleksiyonuna daha önce de yüksek teklifler geldiğini belirten Aladağ, son olarak lüks bir daire karşılığında yapılan 10 milyon TL’lik satın alma teklifini kabul etmedi.
Aladağ, “Bu koleksiyon benim ömrümün bir parçası. Satmayı hiçbir zaman düşünmedim” sözleriyle kararının arkasında durdu.
Maddi kazanç yerine kalıcı bir miras bırakmayı hedefleyen Aladağ, koleksiyonunun bir müze ya da üniversite bünyesinde korunmasını istiyor.
Tüm parçaların “İsmet Aladağ Kolonya Koleksiyonu” adıyla sergilenmesini talep eden koleksiyoner, bu eşsiz arşivin Türkiye’nin koku ve kozmetik tarihine ışık tutmasını amaçlıyor.
Yılların emeğiyle oluşturulan bu koleksiyonun, gelecek nesillere aktarılacak önemli bir kültürel değer olarak yaşatılması planlanıyor