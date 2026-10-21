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Kaynak: Haber Merkezi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı ağırlayacak. Mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcığını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak. Karşılaşma yarın saat 22.00'da TRT 1'den canlı yayımlanacak.

ORKUN KÖKÇÜ MAÇTA YOK

Siyah-beyazlılarda kaptan Orkun Kökçü, Crystal Palace karşısında forma giyemeyecek. Avrupa Ligi'nin ikinci haftasındaki Hoffenheim maçında sakatlanan ve Süper Lig'de Trabzonspor derbisini de kaçıran Kökçü, İngiliz ekibine karşı da sahada olmayacak.

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon Avrupa Ligi'nde eleme turları dahil çıktığı 8 karşılaşmanın 7'sini kazandı.

Siyah-beyazlılar bu süreçte rakip fileleri 15 kez havalandırırken kalesinde 4 gol gördü. Avrupa Ligi'nde ilk iki maçını da kazanan Beşiktaş, Crystal Palace karşısında galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.