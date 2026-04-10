Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında evinde Antalyaspor'u ağırlayan Beşiktaş maç öncesi geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski teknik direktörü Mircea Lucescu'yu andı.

LUCESCU KLİBİ EKRANA YANSITILDI

Süper Lig'de Galatasaray ile birlikte Beşiktaş'ı çalıştıran ve A Milli Takım'nda da görev yaparak Türk futboluna önemli hizmetlerden bulunan Lucescu ile ilgili hazırlanan klip, Tüpraş Stadyumu'nun skorbord ekranına yansıtıldı.

Beşiktaşlı futbolcular, Hesap com Antalyaspor karşılaşması öncesinde sahaya hayatını kaybeden Mircea Lucescu anısına "Seni hiç unutmayacağız yüzyılın şampiyonu" yazılı pankartla çıktı.#BJKvANT #beINSPORTS pic.twitter.com/SvaGTxBRJf — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 10, 2026

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULAR 'YÜZYILIN ŞAMPİYONU' PANKARTIYLA SAHAYA ÇIKTI

Ardından Beşiktaşlı futbolcular ısınmak için sahaya Lucescu baskılı tişörtlerle ve 'Seni hiç unutmayacağız yüzyılın şampiyonu…' yazılı pankartla çıktı. O anlar siyah beyazlı taraftarlardan büyük alkış aldı.

SERGEN YALÇINJ: 'FUTBOL DÜNYASI ÇOK ÖNEMLİ BİR İNSAN KAYBETTİ'

Öte yandan maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın da Lucescu'yu şu sözlerle andı:

"Lucescu ile hem Galatasaray'da hem de Beşiktaş'ta şampiyon olduk. Çok değer verdiğimiz, saygı duyduğumuz, çok iyi bir insandı. Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı diliyorum. Futbol dünyası çok önemli bir insanı kaybetti."