Süper Lig devi Beşiktaş'ın Güney Koreli yıldızı Hyeongyu Oh ve Beşiktaş'ın formalarını imzalayacak.

Beşiktaş, duyuruyu yaptı. Siyah beyazlı ekibin açıklaması şu şekilde:

Futbolcumuz Hyeongyu Oh, taraftarımızla buluşuyor, şanlı formalarımızı imzalıyor.

Yarın saat 16.30’da Tüpraş Stadyumu Kartal Yuvası Mağazası’nda buluşalım.

İmza Günü etkinliği kapsamında, 2025–2026 sezonu formalarımızı mağazamızdan satın alan taraftarlarımıza öncelik tanınacaktır.

KISA SÜREDE BÜYÜK ETKİ

Hyeongyu Oh, devre arasında transfer olduğu Beşiktaş’ta kısa sürede etkili işler yaptı. Çıktığı 3 maçta 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Bu transfer ve performansı, Güney Kore’de de büyük yankı uyandırdı; Beşiktaş’ın maçları Oh’un ülkesinde canlı olarak yayınlandı.