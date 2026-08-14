Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Almanya’nın başkenti Berlin’de yaklaşık iki yıldır Türk işletmecileri hedef alan haraç olaylarının silahlı saldırılara dönüştüğü belirtiliyor. Kafe, restoran, market ve farklı işletmelerden yüksek miktarlarda para talep eden suç gruplarının, ödeme yapmayan esnafı silahlı saldırı ve el bombalarıyla tehdit ettiği aktarılıyor.

Gazete Oksijen’in haberine göre, Alman Der Spiegel’in polis ve savcılık dosyaları, iddianameler, mahkeme kararları ile mağdur ve uzmanların anlatımlarına dayandırdığı araştırmada, saldırıların arkasında tek bir suç örgütünden ziyade farklı grupların yer aldığı parçalı bir yapı bulunuyor. Bazı soruşturmalarda Türkiye bağlantılı “Daltonlar”ın adı geçerken, Berlin’deki yerel suç gruplarının ve taşeron olarak kullanılan gençlerin de eylemlerde rol aldığı öne sürülüyor.

50 BİN İLA 500 BİN EURO HARAÇ İSTENİYOR

İddialara göre suç grupları, Berlin’de faaliyet gösteren Türk kökenli işletmecilerden 50 bin ila 500 bin euro arasında değişen miktarlarda para talep ediyor. Talepleri kabul etmeyen bazı işletmeler ise kurşunlama ve el bombalı saldırıların hedefi oluyor.

Güney Berlin’de oto tamirhanesi işleten Adem İspirli’nin yaşadıkları, tehdidin boyutunu ortaya koyan örneklerden biri oldu. İspirli’nin iş yerinin kapısına ateş açıldığı, kurşunlardan saniyelerle kurtulduğu ve saldırının ardından kendisine saldırı anını gösteren bir video gönderildiği aktarıldı.

İspirli’den saldırı öncesinde 250 bin euro istendiği, parayı vermemesi durumunda vurulmakla tehdit edildiği belirtildi.

BERLİN POLİSİ ÖZEL BİRİM KURDU

Berlin polisinin verilerine göre 2025 yılında ateşli silahla tehdit veya silah kullanılmasıyla bağlantılı 1119 vaka kayıtlara geçti. Bu rakamın bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 70 arttığı belirtildi.

Artan olayların ardından Berlin polisi Kasım 2025’te “Ferrum” isimli özel bir birim oluşturdu. Yaklaşık 100 polisin görev yaptığı birimde, büyük operasyonlarda görevli sayısının 600’e kadar çıkabildiği kaydedildi.

Savcılık bünyesinde ise silahlı suçlara odaklanan “Telum” adlı özel birim faaliyete geçirildi. Operasyonlarda bugüne kadar yaklaşık 60 ateşli silah ve 3 bin 300 mühimmat ele geçirildiği, 500’ün üzerinde soruşturma başlatıldığı ve 61 yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

TAŞERON TETİKÇİ MODELİ

Soruşturmalarda dikkat çeken noktalardan biri de silahlı saldırılarda gençlerin para karşılığında kullanılması oldu.

Mart 2025’te Türk süpermarket zincirinin Berlin’deki iki şubesine ateş açan Alican C.’nin saldırıları 1000 euro karşılığında gerçekleştirdiği belirlendi. Saldırıların ardından işletmecilerden önce 250 bin euro, daha sonra ise 500 bin dolar talep edildiği aktarıldı.

Berlin Eyalet Mahkemesi olayla bağlantılı isimlere hapis cezaları verirken, soruşturmalarda olası azmettiriciler arasında Türkiye bağlantılı Daltonlar örgütü üzerinde de duruldu.

SUÇ AĞININ İZİ FARKLI ÜLKELERE UZANIYOR

Araştırmada Daltonlar yapılanmasının Türkiye’de Barış Boyun tarafından oluşturulduğu aktarılırken, örgütün zaman içerisinde oto hırsızlığı, uyuşturucu ve silah ticareti ile tetikçilik gibi suçlara yöneldiği ifade edildi.

Barış Boyun’un Mayıs 2024’te İtalya’da yakalandığı, örgütle bağlantılı Beratcan Gökdemir’in ise Rusya’ya kaçtığı belirtildi.

Suç yapılanmasının “hizmet olarak suç” şeklinde tanımlanan bir model kullandığı, para karşılığında başka kişiler veya gruplar adına da suç işlenebildiği ileri sürüldü.

“DALTONLAR TEK FAİL DEĞİL”

Siyaset bilimci Mahmoud Jaraba ise Berlin’deki bütün haraç olaylarının Daltonlar tarafından yönetildiği düşüncesine karşı çıkıyor. Jaraba’ya göre örgütün adı bazı yerel suçlular tarafından mağdurları korkutmak için bir “marka” gibi kullanılabiliyor.

Soruşturma dosyalarında da yerel suç gruplarının saldırı ve haraç ağlarında önemli rol oynadığına ilişkin bulgular bulunduğu aktarıldı.

GENÇLER TETİKÇİ OLARAK KULLANILIYOR

Alman makamlarının yürüttüğü soruşturmalarda, Türkiye’den Almanya’ya kaçak yollarla getirilen bazı gençlerin haraç vermeyen esnafa yönelik saldırılarda kullanıldığı öne sürüldü.

Suç ağının üst kademesindeki bazı isimlerin yurt dışında lüks yaşam sürdüğü, saldırıları gerçekleştiren gençlerin ise düşük ücretler karşılığında silahlı eylemlerde kullanıldığı belirtildi.

Berlin sokaklarında kullanılan silahların bir bölümünün Türkiye’de yasa dışı şekilde üretildiği iddia edilirken, 3D yazıcılardan üretilen silahların da ele geçirildiği aktarıldı.

POLİSTEN SUÇ GRUPLARINA OPERASYON

Berlin polisi, artan silahlı saldırı ve haraç olaylarına karşı denetimlerini yoğunlaştırdı. Ferrum ekiplerinin eğlence mekanları ve suç gruplarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen noktalarda geniş çaplı operasyonlar düzenlediği belirtildi.

Alman makamları, soruşturmaların tek merkezden yönetilen klasik bir suç örgütünden ziyade Türkiye bağlantılı gruplar, Berlin’deki yerel suçlular, yasa dışı silah trafiği ve para karşılığı kullanılan gençlerin dahil olduğu daha karmaşık bir suç ağına işaret ettiğini değerlendiriyor.