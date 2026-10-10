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Kaynak: AA

İzmir’in Bergama ilçesinde öğleden sonra otluk arazide başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla büyümeden önlendi. Alevlerin yerleşim alanındaki evlere ulaşması engellenirken bölgede soğutma işlemleri de yapıldı.

Yangın, saat 15.25 sıralarında Selçuk Mahallesi sınırlarındaki Müsella Bayırı mevkisinde meydana geldi. Henüz hangi nedenle çıktığı belirlenemeyen yangının bildirilmesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler olay yerine hareket etti.

Bölgeye ulaşan itfaiye görevlileri, otluk alandaki alevlere müdahale ederek yangını çevredeki konutlara sıçramadan bitirdi.

Yangın sonrasında yürütülen soğutma çalışmaları sırasında bir kaplumbağa fark edildi. Yapılan kontrolde dumandan etkilenmediği belirlendi. Kaplumbağa, itfaiye ekiplerince güvenli alana götürülerek doğaya bırakıldı.