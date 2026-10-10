TÜRKİYE'DE HAVA BİR ANDA DEĞİŞECEK
Türkiye genelinde etkili olan ılık ve güneşli hava yerini serin ve yağışlı günlere bırakmaya hazırlanıyor. Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen yeni hava sistemiyle birlikte birçok bölgede sıcaklıklar düşecek.
Meteoroloji duyurdu: İstanbul dahil birçok ilde hava tersine dönüyor sıcaklıklar 10 derece düşecek
Türkiye'de ılık hava yerini Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sisteme bırakıyor. 12 Ekim Pazartesi gününden itibaren birçok ilde sağanak ve fırtına beklenirken, sıcaklıkların 8 ila 10 derece düşeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu...Kaynak: Haber Merkezi
TÜRKİYE'DE HAVA BİR ANDA DEĞİŞECEK
METEOROLOJİ TARİH VERDİ
12 Ekim Pazartesi gününden itibaren yağışlı havanın etkisini göstermesi bekleniyor. Özellikle Trakya ve Ege kıyılarında yağışların günün erken saatlerinde başlaması öngörülüyor.
SICAKLIKLAR 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK
Yeni hava sistemiyle birlikte sıcaklıklarda 8 ila 10 derecelik düşüş bekleniyor. Bazı bölgelerde 28-30 derece seviyelerinde seyreden sıcaklıkların hafta ortasında 17 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ 13 EKİM'İ İŞARET ETTİ
Hafta başında bazı bölgelerde 28-30 dereceye ulaşan sıcaklıkların 13 Ekim Salı günü 19-20 dereceye, hafta ortasında ise 17 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.
MARMARA'DA YAĞIŞ VE FIRTINA BEKLENİYOR
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'de sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Marmara Denizi'nde fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.
EGE'DE KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR
İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak ve Kütahya'da yeni haftayla birlikte yağışların etkisini artırması bekleniyor. Ege kıyılarında kuvvetli rüzgâr ve fırtına riski de bulunuyor.
Ege Bölgesi'nde Denizli ve Manisa'da sıcaklık 29, Muğla'da 28 dereceye ulaşıyor. Pazartesi gününden itibaren bölge genelinde yağışlı ve daha serin havanın etkili olması bekleniyor.
AKDENİZ'DE DOLU RİSKİ VAR
Antalya, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Bölgede yerel dolu yağışı ihtimaline karşı dikkatli olunması gerekiyor.
İÇ ANADOLU'DA HAVA SERİNLEYECEK
Eskişehir, Afyonkarahisar, Konya, Kayseri, Nevşehir, Niğde ve çevrelerinde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Ankara ve çevresinin ise yeni yağış sisteminden daha az etkilenmesi öngörülüyor.
Eskişehir, Konya ve Çankırı'da sıcaklık 25 derece seviyesinde. Yeni haftada sağanak yağışlarla birlikte sıcaklıkların düşeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ'DE YAĞIŞ ALARMI
Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop'ta sağanak yağış bekleniyor. Batı Karadeniz'de deniz ulaşımını olumsuz etkileyebilecek fırtına ihtimali de bulunuyor.
ORTA KARADENİZ'DE HAVA DEĞİŞİYOR
Tokat, Amasya ve Çorum çevrelerinde yeni haftayla birlikte sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus da etkili olabilecek.
SAMSUN 24, TRABZON 23 DERECE
Orta ve Doğu Karadeniz'de Samsun'da 24, Trabzon ve Rize'de 23, Amasya'da 27 derece tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilecek.
ERZURUM VE KARS'TA 17 DERECE
Doğu Anadolu'da Erzurum ve Kars'ta sıcaklık 17, Van'da 18, Malatya'da 23 derece seviyesinde. Yeni haftada bölgenin birçok ilinde sağanak yağış bekleniyor.
ŞANLIURFA'DA 29 DERECE
Güneydoğu Anadolu'da Şanlıurfa'da 29, Diyarbakır'da 27, Siirt'te 26 ve Mardin'de 25 derece bekleniyor. Hafta başından itibaren bölgede gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.
30 DERECEDEN 17 DERECEYE GERİLEYECEK
Yeni hava dalgasıyla bazı bölgelerde 28-30 derece seviyelerindeki sıcaklıkların salı günü 19-20 dereceye, hafta ortasında ise 17 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. Bu değerler Türkiye geneline ilişkin tahminler olup her şehir için aynı sıcaklık beklenmiyor.
METREKAREYE 40 KİLOGRAM YAĞIŞ BEKLENİYOR
13 Ekim Salı gününden itibaren yağışların geniş bir alana yayılması bekleniyor. Bazı bölgelerde metrekareye 20 ila 40 kilogram yağış düşebileceği tahmin edilirken, fırtına ve su baskını riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor