Meteoroloji duyurdu: İstanbul dahil birçok ilde hava tersine dönüyor sıcaklıklar 10 derece düşecek

EGE'DE KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR

İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak ve Kütahya'da yeni haftayla birlikte yağışların etkisini artırması bekleniyor. Ege kıyılarında kuvvetli rüzgâr ve fırtına riski de bulunuyor.

Ege Bölgesi'nde Denizli ve Manisa'da sıcaklık 29, Muğla'da 28 dereceye ulaşıyor. Pazartesi gününden itibaren bölge genelinde yağışlı ve daha serin havanın etkili olması bekleniyor.