Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Itamar Ben-Gvir, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) hakkında çıkan tutuklama emri iddialarının ardından yaptığı açıklamada geri adım atmayacağını söyledi.

Ben-Gvir, “Korkmuyorum ve geri adım atmayacağım. Lahey’den gelen hiçbir emir beni ‘teröristlere’ karşı saldırgan bir politika yürütmekten alıkoyamaz.” ifadelerini kullandı.

UCM’YE YÖNELİK SUÇLAMALAR

UCM’nin “teröristleri koruduğunu” iddia eden Ben-Gvir, İsrail’i kısıtlamaya çalıştığını öne sürdü. İsrail askerlerine destek vermeye devam edeceğini belirten Ben-Gvir, ülkesinin güvenliği için kararlı hareket edeceğini ve özür dilemeyeceğini vurguladı.

TUTUKLAMA EMRİ İDDİALARI GÜNDEMDE

Haaretz gazetesinin 17 Mayıs tarihli haberinde, 3’ü siyasetçi, 2’si askeri yetkili olmak üzere 5 İsrailli üst düzey isim hakkında gizlice tutuklama emri çıkarıldığı öne sürüldü.

Londra merkezli Middle East Eye (MEE) ise, Ben-Gvir ve İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich hakkında gizli tutuklama emri çıkarılması talebinde bulunulduğunu yazdı. Ancak bu talebin kim tarafından yapıldığı belirtilmedi.

DAHA ÖNCE DE TUTUKLAMA KARARLARI ÇIKMIŞTI

UCM daha önce Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Söz konusu iddiaların doğrulanması halinde, UCM tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan İsrailli yetkili sayısının 7’ye yükseleceği ifade ediliyor.