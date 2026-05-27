İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili yaşanan sürecin ardından Yükseköğretim Kurulu’ndan yeni açıklama geldi. Üniversitede eğitim-öğretim faaliyetlerinin mevcut yapıyla devam edeceği ve akademik takvimde herhangi bir değişiklik yapılmayacağı duyuruldu.

Cumhurbaşkanı kararıyla üniversitenin yeniden faaliyetlerine devam etmesinin ardından kayyum mütevelli heyetinin görevine döndüğü, rektörlüğün ise çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

FİNAL SINAVLARI 8-20 HAZİRAN’DA YAPILACAK

Üniversite yönetiminden alınan bilgilere göre bahar dönemi final sınavları daha önce açıklanan akademik takvime uygun şekilde 8-20 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ayrıca bilimsel ve sosyal etkinliklerin de planlandığı şekilde devam edeceği, üniversitenin akademik kadrosu ve kurumsal yapısıyla faaliyetlerini sürdüreceği ifade edildi.

YÖK Başkanı Erol Özvar yaptığı yazılı açıklamada, süreç boyunca önceliklerinin öğrencilerin eğitim hakkını korumak olduğunu belirterek, “İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde eğitim-öğretim faaliyetleri güvence altındadır ve kesintisiz devam edecektir” dedi.

Özvar, öğrenciler ve ailelerin endişe etmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Sınav dönemi yaklaşırken öğrencilerimiz sınavlardan başka hiçbir konuya odaklanmasınlar” ifadelerini kullandı.