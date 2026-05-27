Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Hafize Çetin, bugün sabah saatlerinde evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Çetin hakkında, basına verdiği röportajlar ve sosyal medyada paylaşılan açıklamaları nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlaması yöneltildiği öğrenildi.

BBC Türkçe’ye konuşan kaynaklar, gözaltı kararının beklenmedik şekilde geldiğini belirtirken, Çetin’in sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı. Aynı kaynaklar, şu aşamada başka bir öğrenci hakkında gözaltı kararı bulunmadığını ifade etti.

SAVCILIKTAN ADLİ KONTROL TALEBİ

Savcılık ifadesinin ardından Hafize Çetin hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol uygulanması talep edildi.

Mahkeme, savcılığın talebini kabul ederek Çetin’in 15 günde bir imza vermesi ve yurt dışına çıkmaması şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Bilgi Öğrenci Dayanışması hesabından yapılan paylaşımda ise “Bizleri korkutup sindirmek için yapılan bu baskılara karşı bir aradayız, Hafize asla yalnız değildir” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, 22 Mayıs’ta yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla kapatılmış, 25 Mayıs’ta yayımlanan yeni kararla yeniden açılmıştı. Üniversite öğrencileri ise üç gün boyunca kararı protesto etmişti.