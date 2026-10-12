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Kaynak: AA / DHA / İHA

Söz konusu uygulamanın; yayaların geçiş emniyetini korumak, kamusal alanların izinsiz kullanımını engellemek ve şehir düzenini sağlamak amacıyla başlatıldığı bildirildi.

5393 SAYILI KANUN VE ZABITA TEMBİHNAMESİ DEVREDE

Kars Belediyesi, alınan kararların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 ve 15’inci maddelerinde yer alan yetki ve görevler doğrultusunda yürürlüğe girdiğini duyurdu. Kanunun 15’inci maddesinin (b) bendine istinaden uygulanan Zabıta Tembihnamesi çerçevesinde, izin almadan kamusal alanları işgal eden işletmelere sınıfına göre cezai işlem kesilecek.

SINIFINA GÖRE İLK İHLAL CEZALARI AÇIKLANDI

Belediyeden izin almadan kaldırımları ve caddeleri işgal eden işletmelere, tabi oldukları vergi ve sınıf usulüne göre uygulanacak ilk ihlal cezaları şu şekilde listelendi:

Götürü usule tabi iş yerlerine: 5.000 TL

Deftere tabi ikinci sınıf iş yerlerine: 6.650 TL

Deftere tabi birinci sınıf iş yerlerine: 9.800 TL

İHLALİN TEKRARINDA YAPTIRIMLAR SERTLEŞİYOR: RUHSAT İPTALİ GELİYOR

Kars Belediyesi'nin yayımladığı ilanda, kuralları ihlal etmeyi sürdüren esnafı bekleyen ağır yaptırımlar da adım adım sıralandı:

-Yukarıda belirtilen sınıflara göre idari para cezası uygulanacak.

Kural ihlalinin ikinci kez tekrarlanması halinde, kesilen ilk ceza tam iki katına çıkarılacak.

-İhlalin üçüncü kez gerçekleşmesi durumunda ilgili iş yeri 10 gün süreyle kapatılacak.

-İhlalin dördüncü kez tekrarlanması halinde ise işletme ruhsatı iptal edilecek ve iş yeri tamamen mühürlenerek kapatılacak.

Tüm esnafa ilan yoluyla tebliğ edilen duyurunun ardından, belediye ekiplerinin kent genelinde denetimleri sıkılaştıracağı bildirildi.