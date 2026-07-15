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Torbalı Belediyesi işçileri, eksik ödenen maaşları, ikramiyeleri ve ücret farkları için iş bıraktı. İşçilerin kişi başı alacağının ortalama 100 bin liraya ulaştığı ifade edildi.

İzmir’in Torbalı ilçesinde belediye bünyesinde çalışan işçiler, uzun süredir devam eden ücret sorununa karşı iş bıraktı. Belediye-İş Sendikası üyesi işçiler, eksik yatırılan maaş ve diğer haklarının ödenmesini talep etti.

TALEPLER KARŞILANMAZSA DİĞER İŞÇİLER DE KATILACAK

Birgün'ün haberine göre, resmi tatil nedeniyle eyleme ilk olarak Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları katıldı. İşçilerin taleplerinin karşılanmaması durumunda, yarından itibaren belediyenin diğer birimlerinde görev yapan çalışanların da iş bırakacağı vurgulandı.

Yaklaşık 800 kişinin çalıştığı belediye şirketinde işçilerin bir tam maaş, eksik ödenen bir maaştan kaynaklanan ücret farkı ve bir ikramiye alacağı bulunduğu öğrenildi. Çalışanların alacaklarının kişi başı ortalama 100 bin lira civarında olduğu bildirildi.

Belediye-İş Sendikası İzmir 4 No’lu Şube Başkanı Ayhan Doğan, işçilerin taleplerinin haklı olduğunu belirterek eyleme destek verdiklerini söyledi. Sendika yöneticilerinin, ücret sorununun çözümü için yarın Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ile görüşmesi bekleniyor.