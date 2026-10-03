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Kaynak: Haber Merkezi

Özata Denizcilik hisselerindeki manipülatif işlemler neticesinde 2 milyar TL’yi aşan bir kazanç elde ettiği öne sürülen ve söz konusu iddiaların ardından AK Parti’deki görevlerinden istifa eden eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile ailesinin taşınmazlarına dair yeni detaylar ortaya çıktı.

Gazeteci Yiğit Uzun’un sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuyla paylaştığı tapu kayıtlarında, Kaya ailesine ait olduğu öne sürülen yüksek değerli gayrimenkuller sıralandı.

MİLYARLARCA LİRALIK TAŞINMAZLAR

Geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSBAK üzerinden sağlanan yurt dışı eğitim bursuyla da gündeme gelen Kaya ve ailesinin üzerine kayıtlı olduğu iddia edilen taşınmazlar şu şekilde:

1 - Fatma Betül Sayan Kaya'nın annesi Hatice Sayan'ın üzerine Tekirdağ Süleymanpaşa Köseilyas'ta 66.400 m2 büyüklüğünde 5 farklı arazi bulunuyor. Arazilerin toplam değeri 250 milyon TL ila 300 milyon TL arasında.

2 - Anne Hatice Sayan'ın üzerine İstanbul Büyükçekmece'de Alkent 2000 villa sitesinde lüks bir villa bulunuyor. Bu villanın tapusu Kaya'nın bakan olduğu 2018 yılında alınırken, sitedeki villaların fiyatı 150 milyon TL ila 300 milyon TL arasında değişmekte.

3- Anne Hatice Sayan'ın Tekirdağ Yenice'de 171 bin m2 büyüklüğünde iki arazisi daha var. Bu arazilerin değeri de 80 ila 120 milyon TL arasında değişmekte.

4 - Fatma Betül Sayan Kaya'nın ağabeyi EPDK üyesi Ömer Fatih Sayan'ın Kadıköy Four Winds Park Residence'da lüks bir dairesi, Pendik Omega Yeşiltepe Villaları'nda ise lüks bir villası bulunmakta. İki taşınmazın toplam değeri 130 milyon TL'yi buluyor. Ağabey Sayan, her iki taşınmazı da kardeşinin bakan olduğu 2018 yılında satın aldı.

5- Fatma Betül Sayan Kaya'nın küçük kardeşi Nazmiye Sümeyye Sayan'ın ise Büyükçekmece Türkoba'da havuzlu bir dubleks villası, Alibeyköy'de ise bir dairesi bulunuyor. Her iki taşınmaz da Fatma Betül Sayan Kaya'nın bakanlıktan ayrılmasından kısa süre sonra satın alınmış.

6- Anne Hatice Sayan'ın tüm bu taşınmazlara ek olarak İstanbul'da 4 dairesi ve 2022'de kurduğu 'Hayat Var Gayrimenkul Yatırım İnşaat AŞ' adlı bir şirketi bulunmakta.

İBB BURSU TARTIŞMASI HATIRLATILDI

Öte yandan Gazeteci Yiğit Uzun, İBB’nin AK Parti yönetiminde olduğu 2008 yılında İSBAK’ta işe başlayan Fatma Betül Sayan Kaya’ya, işe girmesinin hemen ardından New York’ta yüksek lisans yapabilmesi amacıyla 85 bin 791 dolar ve 20 bin 289 lira tutarında eğitim bursu sağlandığı, bu durumun Ekrem İmamoğlu döneminde yapılan incelemelerle ortaya çıkarıldığı hatırlattı.