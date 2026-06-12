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Kaynak: İHA

Samsun'da belediye başkanının adını kullanarak vatandaşlardan para topladığı öne sürülen dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. Beş ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, şüphelilerin telefonla aradıkları kişilere kendilerini Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tanıttıkları ve ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıtılacağını söyleyerek para talep ettikleri belirlendi.

310 BİN LİRALIK VURGUN İDDİASI

Yapılan incelemelerde, aynı yöntemle gerçekleştirilen 4 ayrı olayda toplam 310 bin lira haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Samsun merkezli olarak Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Bartın ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli yakalanırken, bir kişinin de başka bir dolandırıcılık suçundan cezaevinde olduğu belirlendi.

SİLAH VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir tüfek ile çok sayıda cep telefonu ve dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.