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Kaynak: AA

Belçika’da haziran ayının son döneminde hüküm süren kavurucu sıcaklar, ülke tarihinin en kritik can kayıplarından birine yol açtı. Resmi istatistik idaresi Statbel verilerine göre, 27 Haziran tarihinde ülke genelinde 651 yaşam son buldu.

Kaydedilen bu yüksek veri; Kovid-19 salgınının zirve yaptığı 10 Nisan 2020'deki 675 ölümün hemen ardından gelerek, 21. yüzyıl boyunca Belçika'da bir günde yaşanan en yüksek ikinci can kaybı sayısı oldu.

Belçika Sağlık Enstitüsü Sciensano tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, 17-28 Haziran tarih aralığında gözlemlenen hava şartlarının, son 30 senenin en can alıcı sıcaklık dönemi olduğu bildirilmişti.

Sağlık yetkilileri, söz konusu tarihlerde beklenenin yaklaşık 2 bin üzerinde can kaybı meydana geldiğini ve bunun da normallere kıyasla yüzde 48'lik bir "aşırı ölüm" oranına işaret ettiğini belirtti. Ülkede etkisini sürdüren hava dalgası boyunca sıcaklıklar aralıksız 7 gün süresince 30 derecenin üzerinde seyretti.