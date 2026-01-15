2026 yılında bedelli askerlik yapacak olan kişiler hangi tarihte askere gideceğini dört gözle bekliyor. 2026 yılı bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih netleşti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının 22 Ocak tarihinde duyurulacağını açıkladı.

2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2025 Temmuz-Aralık dönemi için bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 TL olarak uygulanıyordu. Bedelli askerlik ücreti 2026 senesi için 333 bin 89 liraya yükseldi.