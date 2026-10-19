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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. kısaca BEDAŞ, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda hizmet verdiği sorumluluk bölgesindeki 25 ilçede görev yapan toplam 597 muhtarla geniş kapsamlı toplantı serilerinde buluştu. Düzenlenen bölgesel buluşmalarda sahadaki ihtiyaçlar, yatırım ve bakım faaliyetleri, sokak aydınlatma hizmetleri ve elektrik kesintilerine yönelik süreçler detaylıca ele alındı.

2026 YILI İHTİYAÇLARI VE BÖLGESEL ÖNCELİKLER MASAYA YATIRILDI



İki bin yirmi altı yılı içerisinde periyodik olarak gerçekleştirilen koordinasyon toplantılarında, her ilçenin ve mahallenin kendine özgü altyapı gereksinimleri ile bölgesel öncelikleri görüşüldü. Şirket yetkilileri sahadaki mevcut durum ve yürütülen projeler hakkında kapsamlı sunumlar yaparken, yerel yönetimin ilk halkasını oluşturan muhtarların talep, şikâyet ve önerilerini tek tek not aldı.

Toplantı maratonu boyunca şebeke yenileme yatırımlarından hat bakım ve onarım faaliyetlerine, cadde ve sokak aydınlatma hizmetlerinden arıza müdahale sürelerine kadar aboneleri doğrudan ilgilendiren pek çok konu gündeme getirildi.

Yapılan buluşmaların ve yürütülen ortak çalışmaların önemine dikkat çeken BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, muhtarların kamu hizmetlerindeki kritik rolünü vurguladı. Tüm muhtarların Muhtarlar Günü'nü de tebrik eden Genel Müdür Murat Yiğit değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

Şirketin hizmet alanında bulunan 25 ilçede organize edilen bölgesel buluşmalarda, her bölgeye ait özel teknik veriler ve istatistikler muhtarlara sunuldu. Toplantı salonlarında gerçekleştirilen sunumlarda yürütülen yatırım projeleri, planlı bakım takvimleri, elektrik kesintilerine ilişkin dönemsel istatistikler ve aydınlatma armatür yenileme çalışmaları şeffaf bir şekilde paylaşıldı.

Sunum aşamasının tamamlanmasının ardından soru-cevap bölümüne geçilerek muhtarların mahallelerine dair görüş ve önerileri alındı. BEDAŞ’ın ilgili operasyonel birim müdürleri ile bölge yöneticilerinin de hazır bulunduğu oturumlarda talepler doğrudan muhataplarınca değerlendirmeye alındı.

Gereçekleştirilen bu organizasyonlar sayesinde mahalle düzeyinden gelen anlık geri bildirimlerin doğrudan BEDAŞ üst yönetimi ve saha ekipleri tarafından ele alınması sağlandı. Oluşturulan bu hızlı iletişim ağı ile arıza ve yatırım süreçlerinde kurum içi koordinasyonun en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

Yaklaşık beş milyon aboneye hizmet sunan BEDAŞ, tüketici memnuniyetini artırmak ve şebeke altyapısını dijitalleşen dünyanın gereksinimlerine uygun hale getirmek amacıyla muhtarlarla kurduğu bu dönemsel istişare mekanizmasını önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.