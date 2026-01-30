8 Ocak tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın çalışanı Mehmet Çobanoğlu savcılıkta ifade verdi. Çobanoğlu, ifadesinde Türkiye’de gündem olacak şeyler anlattı.

Halktv.com.tr'den İsmail Saymaz'ın haberine göre Çobanoğlu, o ifadede Muzaffer Yıldırım'ın poker partileri, o partilere katılanlar, dönen para, o paraların nasıl transfer edildiği, uyuşturucu iddiaları, otele gelip giden ünlü isimlerin nasıl takip edildiğini anlattı.

"O MASADA POKER OYNANIRDI"

"Aramadan önce göstermiş olduğunuz kamera görüntüsündeki poker masasını aşağı indirdiğimi kabul ediyorum” diyen Çobanoğlu, masada Muzaffer Yıldırım ve 10 arkadaşının poker oynadığını, kendisinin delil karartmak için bu masayı aşağı indirmediğini, arama esnasında ise poker masasının yerini söylememesinin nedeninin korktuğu için olduğu söyledi.

“Haftada 2 ile 4 gün arasında bu oyun olurdu”

İfadesinde uyuşturucu iddialarını reddeden Çobanoğlu, "Muzaffer Yıldırım ve arkadaşlarına oyun esnasında içki, yiyeceklerini, çaylarını verirdim, Muzaffer Yıldırım ve arkadaşları oyun esnasında bana bazen karşılığında bahşiş verirdi. (Kendilerine uyuşturucu madde vermedim, uyuşturucu madde de kullanmam). Haftada 2 ile 4 gün arasında bu oyun olurdu, yaz mevsiminde ise kışa göre daha az sayıda oyun oynanırdı. Oyun bazen 4 saat bazen de 7 saat sürerdi.

"KENDİ ARALARINDA ALACAK VERECEK RAKAMLARINI DEFTERE YAZARLARDI"

Oyun esnasında herkesin önünde poker çipleri olur, kağıtlar dağıtılır ellerine göre oyuna girerlerdi. Bazen oyuna girilmez bazen de "rest" kelimesi söylenirdi, o esnada "blöf" kelimesi sıklıkla kullanılırdı. Kendi aralarında alacak verecek rakamlarını deftere yazarlardı. Arama esnasında defteri aşağı indirmemin nedeni korktuğumdan dolayıydı. Muzaffer Yıldırım gözaltına alındığında arkadaşları hem maç izlemek hem de maçtan sonra poker oynamak için toplanmışlardı” sözlerini sarf etti.

"HAFTADA 2-3 KEZ GELİP POKER OYNARLARDI"

Kendisine arama tutanağı sorulan Çobanoğlu, Kamil Akyıldız (Transmetro Gümrük Müşavirliği), Daryo Kebudi (Escar Turizm), Ferit Baltacıoğlu (House Cafe), Selim Anter (İş Adamı), İslam Ekşi (İş Adamı), Tuğrul Gültekin (Otel Sahibi) ve Ömer Bayraktar'ın (Rusya'da tekstil işleriyle uğraşır) kim olduklarını sordu.

Çobanoğlu, bu kişilerin Muzaffer Yıldırım'ın davetlisi olarak ortamda bulunduklarını ve poker oynayacaklarını söyledi. Çobanoğlu ayrıca bu isimlerin Muzaffer Yıldırımın evine haftada 2-3 kez gelip poker oynadıklarını anlattı.

MAVİ KAPAKLI DEFTERİN SIRRI

Savcılık, şüpheli Çobanoğlu'na, Muzaffer Yıldırım'ın evinde yer alan ve içinde isim ve rakamlar yazan mavi kapaklı defteri sordu.

Defterde yazan "03/01/2026 tarihli İslam +243.000, Selim +10.000, Papi +81.000, Mizo -214.300, Toro -27.500, Ömer -90.000" şeklindeki nota Çobanoğlu, "Kendi aralarında nakit para alışverişi olmadığı için bu şekil notlar alınırdı" diye yanıt verdi.

ALİ KOÇ'U TAKİP ETTİRİP ACUN ILICALI'YA BİLGİ Mİ VERİYORDU?

Savcılık, Altunbulak'ın, Acun Ilıcalı hakkındaki sözlerini de hatırlattı. Altunbulak, Ilıcalı hakkında şunları söylemişti:

"Muzaffer Yıldırım otele gelen iş adamlarını, ünlü insanları sürekli takip halindeydi. Bununla ilgili olayı anlatacak olursam, bizlere Ali Koç'un ne zaman, kimlerle, saat kaçta geldiğini sürekli sorardı, bizde kendisine gelip gelmediğini söylerdik. Muzaffer Yıldırım Ali Koç'u sürekli bu şekilde kovalardı. Acun Ilıcalı'da Ali Koç'u bu şekilde kovalayıp ulaşmaya çalışırdı. Tahminim Muzaffer Yıldırım Ali Koç ile ilgili bilgileri öğrenip Acun Ilıcalı'ya söylerdi. Ali Koç bazen ailesiyle bazen arkadaşlarıyla bazen iş adamlarıyla otele gelirdi. Muzaffer Yıldırım bu konunun takibine çok önem verirdi. (bilgileri neden topladığını kime ulaştırdığını tam olarak bilmiyorum)"

Mehmet Çobanoğlu ise o hatırlatma sonrasında şöyle konuştu:

"Acun Ilıcalı isimli kişinin bir kez Muzaffer Yıldırım'ın evindeki partisine geldiğini gördüm. Yaklaşık 4 yıl geçmiştir."

Altunbulak,) "Okan Buruk otele sıklıkla gelen müşterimizdi. Haftada iki gün otelimize gelirdi. (Fatih Demircan, Maruf Güneş ile birlikte" demişti.

Çobanoğlu bu iddiaya şöyle yanıt verdi:

"Okan Buruk Muzaffer Yıldırım'ın evine benim bulunduğum zamanlar gelmedi. Ben görmedim. İfademde son olarak belirtmek isterim ki, Muzaffer Yıldırım'ın oyununda servis yaptığımı kabul ediyorum. 08/01/2026 günü poker masasını aşağı indirmemin nedeni korktuğumdan dolayıydı. Delilleri karartmak gibi bir niyetim olsaydı, defteri yırtar, binlerce poker çipini çöpe atar yok ederdim. Ben delilleri yok etmedim, depoya indirdim. Bildiklerimi kimseye iftira atmadan, baskı altında kalmadan anlattım. Serbest bırakılmamı talep ederim."