Korku veren olay Manisa Şehzadeler ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir giyim mağazasında yaşandı. Bebeğiyle mağazaya giden ismi açıklanmayan kadın, bebeğinin nefes almakta zorlandığını fark ederek, panik oldu.

Genç kadının paniğini fark eden iş yeri sahibi Cemil Aslan, bebeğe hızla müdahale ederek Heimlich manevrası uyguladı. Müdahale sonrası bebeğin boğazından ambalaj parçası çıktı. Nefesi yeniden normale dönen bebek rahatladı.

HEİMLİCH MANEVRASI NEDİR?

Heimlich manevrası, yabancı bir cisim nedeniyle soluk borusu tıkanan (tam tıkanma) ve nefes alamayan birine uygulanan, diyaframa ani basınç uygulayarak cismin dışarı atılmasını sağlayan hayat kurtarıcı bir ilkyardım tekniğidir.