İstanbul'da Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında dün (21 Ocak) gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü, işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edildi. 8 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik “zimmet”, “irtikap”, “rüşvet vermek”, “rüşvet almak” ve “ihaleye fesat karıştırmak” iddialarıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.

Belediye, dün yeni bir operasyonla uyanmış, aralarında tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun kardeşi Ayhan Mutlu'nun da olduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkmıştı.

Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında bulunan Ayhan Mutlu dahil 12 kişi, gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. 1 kişinin ise aranmasına devam edildiği ifade edildi.

4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Dün gözaltına alınan 12 kişiden 4'ünün işlemleri sona erdi. 4 kişi, sağlık kontrolünden sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANI HASAN MUTLU DA TUTUKLANMIŞTI

CHP'li belediyelere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda Bayrampaşa Belediyesi'nin seçilmiş başkanı Hasan Mutlu dâhil 26 kişi tutuklanmıştı.

Soruşturma sürerken, Belediye Başkanı Mutlu, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.