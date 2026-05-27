Yaklaşık 13 bin nüfusa sahip kırsal Cerrah Mahallesi’nde vatandaşlar, bayram namazının ardından geleneksel bayramlaşma için bir araya geldi. Mezarlık ziyaretinin ardından mahalle sakinleri tek sıra halinde dizilerek birbirleriyle tokalaşıp bayramlaştı, büyüklerin ellerini öptü.

Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, yıllardır süren geleneğin mahalle kültürünün önemli bir parçası olduğunu belirterek, “Bayram namazının ardından mezarlığımıza gidiyoruz. Daha sonra tek sıra halinde bayramlaşmaya geçiyoruz. Bu gelenek yaklaşık 60 yıldır devam ediyor ve inşallah bundan sonra da sürecek” dedi.

Bayramlaşma kuyruğunun bu yıl yaklaşık bin 200 metreyi bulduğunu söyleyen Ayar, bunun kendileri için bir rekor olduğunu ifade ederek, “Seneye hedefimiz 2 kilometrelik kuyruk oluşturmak” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden 14 yaşındaki Ömer Cepe ise dedelerinden kalan mirası yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, “Bu geleneğin benden çocuklarıma ve torunlarıma kadar devam etmesini istiyorum. Her bayram aynı coşkuyu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.