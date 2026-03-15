Aksaray’da bayram tatiline gitmek için yola çıkan ailenin bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne ve baba hayatını kaybetti, 4 çocuk yaralandı.

Kazada baba Ömer Koç olay yerinde yaşamını yitirirken, anne Zeliha Koç ile çocukları Yiğit Koç (12), Eyüp Ensar Koç (11), Alpaslan Koç (5) ve Yunus Emre Koç (1) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan anne Zeliha Koç, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan 4 kardeşin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.