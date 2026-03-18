Ordu’nun Ünye ilçesinde bayram tatili için memleketine gelen bir işçi, sokak ortasında düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Olay, Bayramca Mahallesi Şehit Cemal Mutlu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaldırımda yürüyen 36 yaşındaki Fatih Tefir’e elektrikli bisikletle yaklaşan bir kişi tarafından ateş açıldı.

Saldırganın yaklaşık 10 el ateş ettiği olayda ağır yaralanan Tefir, ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan bulunurken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul’da inşaat işçisi olarak çalışan Tefir’in bayram tatili için memleketine geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.