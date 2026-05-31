Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Zümrüt Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan ve Koza Caddesi’ne doğru dönüş yapmakta olan E.S. yönetimindeki hafif ticari araç ile T.G. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan her iki araçta yolcu konumunda bulunan H.S., A.A.S. (çocuk), V.G., D.G. ve S.G. hafif şekilde yaralandı. Silah sesini ve çarpışmayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı yolcular, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.