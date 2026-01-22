Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis barikatlarını aşan bir grup, ellerinde Öcalan bayrakları ile sınır hattında dikili Türk bayrağını indirmesinin yankıları sürüyor.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün bugünkü Korgeneral Hasan Kundakçı ile ilgili yazısı dikkat çekti.

Öztürk, Kundakçı'nın 14 Ağustos 1996’da bir Rum gencin, Tel örgüyü geçip sınırın 15 metre uzağında bulunan Türk bayrağının bulunduğu direğe tırmanarak bayrağı indirmek istediğinde ‘Vur emri’ verdiğini hatırlattı.

Çözüm süreci döneminde, Diyarbakır’da da askeri birliğimiz içinde Türk bayrağının indirildiğini anımsatan Öztürk, Hasan Kundakçı'ya “Bayrağımız indirilirken siz olsaydınız nasıl bir emir verirdiniz?” diye sorduğunu, Kundakçı'dan 'aynı emri verirdim' yanıtını aldığını söyledi.

Hasan Kundakçı'nın 'Bayrak nerede indirilirse indirilsin acıdır. Bu askeri birlikte olursa daha da acıdır. Bayrağımızı indiren indirilir' ifadelerini paylaşan Saygı Öztürk'ün yazısındaki ilgili kısım şöyle:

Terörün en azgın olduğu dönemde Asayiş Kolordu Komutanlığı görevindeydi. Elinden hiç silahını düşürmez, helikopterle gittiği yerlerde de silah bacağının arasında olurdu. Silah tamburalı olduğu için gazeteci ağabeyimiz Celalettin Çetin, ona “Tamburalı Paşa” adını vermişti. O günden sonra hep “Tamburalı Paşa” olarak anıldı. Korgeneral Hasan Kundakçı, 20 Ağustos 1995’te Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na atanmıştı. O dönemde Rumlar, bazı Avrupa ülkelerinden de kendilerine destek veren motosikletli grupları davet etti. KKTC’yi devlet olarak kabul etmedikleri için sınırı delme girişiminde bulunacak, Girne’ye kadar gelip orada bulunan bayrağımızı da indireceklerdi. Devlet tedbirini almış, bayrağımızı indirmeye kalkışanlar olursa derhal etkisiz hale getirilmesi de planlanmıştı.

ELİMLE İŞARET ETTİM

8 bin motosikletli, Güney Kıbrıs’ta toplanmaya başlamıştı. Kıbrıs’ta yaşanan olayın öyküsünü “Tamburalı Paşa” emekli Korgeneral Hasan Kundakçı bana şöyle anlatmıştı: “8 bin motosikletlinin sınırı delme girişimine kilitlenmiş, alacağımız önlemler için hazırlık yapıyorduk. Güçlü motosikletlere sahip bu kişilerin her taraftan geçebileceğini değerlendirdiğimiz için buna göre önlem alıyorduk. Silahsız oldukları söylenen bu kişilerin yeşil hattı geçip Girne’ye gelecekleri belirtiliyordu. Geçmelerine izin vermem için benimle de görüşmek istiyorlardı. Onların sınırı geçmelerine karşı olacağımı söyledim. Motosikletliler, ‘Biz kimseyi tanımayız’ havasında hareket ediyorlardı.

Sınırı geçmeye kalkışan, hele bayrağımızı indirmeye çalışanlara karşı ne yapılması gerektiği konusunda ilgili birimlere gerekli talimatı vermiştim. Elimi kaldırdığım zaman kimlerin ne yapacağı da belliydi. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş da o gün gelmişti. Denktaş geçmişte yaşadıklarını da bana anlatıyor, ben de kendisine bazı sorular yöneltiyordum.

UYARIYA ALDIRIŞ ETMEDİ

Tarih 14 Ağustos 1996’yı gösteriyordu. Tel örgüyü geçip sınırın 15 metre uzağında bulunan bayrağımızın gönderde bulunduğu direğe tırmanan kişi, bayrağımızı indirmek istiyordu. Kendisini üç defa uyardık. Aldırış etmedi. Bölge komutanına kesin emrimi vermiştim. Hangi işaretimle ne yapılacağı da belliydi. Ben elimi kaldırıp ‘Vur emri’ işareti verdim. Bayrak indirilirse biz orada duramayız. Bayrağı indirilmiş bir komutan olmak istemem. Bayrak uğrunda ölmeye hazır olan, bayrağa saygı duyan bir insanım. Silahsızmış, dokunulamazmış olur mu öyle şey? 8 bin motosikletli sınırdan geçecek, Girne’ye gidecekti.

Girne’de bayrağımızı indirecekler, Yunan ve Rum marşlarını söyleyip çekip gideceklerdi. Biz de seyredecekmişiz!”

AYNI EMRİ VERİRDİM

Çözüm süreci döneminde, Diyarbakır’da da askeri birliğimiz içinde bayrağımızı indirmişlerdi. Diyarbakır’da daha önce Asayiş Kolordu Komutanlığı görevinde bulunduğu için bu üzücü olayı hatırlatıp, “Bayrağımız indirilirken siz olsaydınız nasıl bir emir verirdiniz?” diye sormuştum. Şunları söylemişti:

“Bayrak nerede indirilirse indirilsin acıdır. Bu askeri birlikte olursa daha da acıdır. KKTC’de, 14 Ağustos 1996’da bayrağımızı indirmeye kalkıştılar. Gereği yapıldı. Dikkat edilirse bir daha da hiçbir bayrak indirme olayı yaşanmadı, olaylar da bıçakla kesilir gibi kesildi.

Herkes, bayrağın indirilmesinin bedelinin ne olacağını öğrendi. KKTC’de bayrak indirmeye kalkışan kişi için ne emir verdiysem, aynısını Diyarbakır’da da verirdim, başka yerde olsa orada da verirdim. KKTC’de olduğu gibi, Diyarbakır’da asla bayrak inmez, indirilemezdi. Çünkü bayrak bir ülkenin onurudur, simgesidir. O bayrak inince akla çok şey gelir. Bayrağımızı indirmeye kalkan, iner. Bayrak indirmek için kim elini-kolunu uzatırsa onu indirmeye çalışanın elleri kolları kırılır. Bu kesindir.”