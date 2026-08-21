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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bayırköy Belde Belediyesi, önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen aşırı sıcaklar ve artan orman yangını riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Belediyeden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre 20-23 Ağustos tarihleri arasında hava sıcaklıklarının 41 dereceye kadar yükselmesinin, nem oranının yüzde 5 seviyelerine kadar düşmesinin ve rüzgâr hızının zaman zaman 50 kilometreye ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Sıcak hava, düşük nem ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle orman yangını riskinin arttığına dikkat çekilen açıklamada, vatandaşlardan ateş kullanımını gerektiren anız yakma ve bahçe temizliği gibi faaliyetlerden kaçınmaları istendi.

Ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş yakılmaması ve sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması gerektiği vurgulanırken, şüpheli bir durum görülmesi halinde vakit kaybetmeden yetkililere haber verilmesi çağrısında bulunuldu.

Bayırköy Belediyesinden yapılan açıklamada, “Tüm vatandaşlarımızı bu hassas günlerde daha dikkatli, duyarlı ve tedbirli olmaya davet ediyoruz. Birlikte dikkat edelim, birlikte koruyalım.” ifadelerine yer verildi.