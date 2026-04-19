Almanya Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçında Hoffenheim, sahasında Borussia Dortmund’u dramatik şekilde mağlup etti.

İKİ PENALTIYLA GELEN ZAFER

PreZero Arena’da oynanan mücadelede ev sahibi ekip ilk golünü 42. dakikada kazandığı penaltıda buldu. Andrej Kramaric topu ağlara göndererek Hoffenheim’ı öne geçirdi.

GUIRASSY UMUTLANDIRDI

Borussia Dortmund, uzun süre beraberlik için baskı kurdu. 87'inci dakikada Serhou Guirassy sahneye çıkarak skoru 1-1’e getirdi ve geri dönüş için Dortmund'u umutlandırdı.

KRAMARIC 90+8’DE DORTMUND'U YIKTI

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Hoffenheim bir kez daha penaltı kazandı.

Topun başına yeniden geçen KramariC, 90+8’de bir kez daha ağları havalandırarak takımına 2-1’lik galibiyeti getirdi.

OZAN KABAK 90 DAKİKA GÖREV YAPTI

Ozan Kabak, Hoffenheim formasıyla mücadelede 90 dakika görev yaptı. Milli stoper, takımının kritik galibiyetinde savunmadaki katkısıyla öne çıktı.

BAYERN İÇİN ŞAMPİYONLUK FIRSATI

Dortmund'un mağlubiyetinin ardından Bayern Munih, Stuttgart karşısında alacağı 1 puanla şampiyonluğunu ilan etme fırsatı yakaladı.