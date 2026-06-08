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Kent genelinde yürütülen uygulama kapsamında çocuk oyun alanları, parklar, bahçeler, yürüyüş yolları ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı yeşil bölgeler tek tek ilaçlandı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte açık alanlarda ortaya çıkabilecek kene tehlikesine karşı belirlenen noktalarda önleyici müdahalelerde bulunuldu.

Yetkililer, kene ile mücadele çalışmalarının vatandaşların ortak kullanım alanlarından daha güvenli şekilde faydalanabilmesi için planlı bir program çerçevesinde devam edeceğini ifade etti.

Öte yandan belediye ekipleri, ilaçlama çalışmalarına ek olarak dolmuş duraklarında da temizlik ve yıkama işlemleri yaptı. Toplu ulaşım noktalarında yürütülen bu çalışmalarla durakların daha hijyenik ve düzenli bir görünüme kavuşturulması sağlandı.