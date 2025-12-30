Ülkemizde sırasıyla Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyen Belçikalı Michy Batshuayi, 2024-2025 sezonunun devre arasında Galatasaray’dan Eintracht Frankfurt’a transfer olmuştu. Michy Batshuayi, Alman ekibinde istediği kadar forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak istiyor. Frankfurt formasıyla bu sezon sadece 10 maça çıkan deneyimli isim sadece 1 gol atabildi.

Frankfurt’un,Elversberg formasını terleten 22 yaşındaki hücum oyuncusu Younes Ebnoutalib’i transfer etmesi de Michy Batshuayi’nin moralini iyice bozdu.

TÜRKİYE’Yİ ÖZLÜYOR

Ülkemizde 3 büyük kulüpte de forma giyen Michy Batshuayi, Türkiye günlerini mumla arıyor. Türkiye’ye 2021 yılında Beşiktaş formasıyla adım atan Belçikalı yıldız, gösterdiği performansla iz bırakmayı başarmıştı. Kış transfer döneminde Süper Lig’den teklif gelmesi halinde tekrar forma giymeye sıcak baktığı aktarıldı.