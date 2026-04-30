Batman’da bir apartman dairesinde çıkan yangın faciayla sonuçlandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından eve giren ekipler, iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yangın, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın üçüncü katındaki dairede meydana geldi. Daireden yükselen dumanı fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale edilmesinin ardından daireye giren ekipler, Süreyya İbrahim (45) ile Metin Erman’ın (52) yanmış haldeki cansız bedenleriyle karşılaştı.

Hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.