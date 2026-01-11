Trabzonspor'da geçirdiği 2 sezonun ardından La Liga ekibi Sevilla'ya kiralık olarak gönderilen Fransız yıldız Batista Mendy'den transfer itirafı geldi.

'CELTA VIGO'YA TRANSFERİN SON ANDA SUYA DÜŞTÜ'

Fransız basınından Foot Mercato'ya özel röpotaj veren Mendy, bordo mavili kulübe transferinin nasıl gerçekleştiğine dair yıllar sonra bir itirafta bulundu.

Angers'ten neden Trabzonspor'a transer olmayı tercih ettiğine yönelik gelen soruyu cevaplayan Mendy, kariyerindeki bu adımı bir sıçrama hedefi olarak gördüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Celta Vigo'ya imza atacaktım ama transfer penceresinin son gününde, son dakikada transfer suya düştü. Kulüpteydim, bavullarımı bile toplamıştım. Ligue 2'ye düştüğümüz için birinci ligde oynamak istiyordum, bu yüzden Trabzonspor'a gitmeye karar verdim."

'İSPANYA, İTALYA VE FRANSA'DAN TEKLİFLER ALDIM'

Trabzonspor'da geçirdiği dönemi başarılı olarak tanımlayan Batista Mendy Sevilla'ya gitme kararını nasıl aldığını ise şu şekilde anlattı:

"Sevilla gibi bir kulüp aradığında… Üstelik La Liga'da. Trabzonspor'da geçirdiğim iki yılın ardından, Avrupa'nın büyük liglerinden birine dönmek istedim. İspanyol ve İtalyan kulüplerinden, ayrıca Nice de dahil olmak üzere Fransız kulüplerinden teklifler aldım. Espanyol ile bir fırsat vardı, ancak sonuçta gerçekleşmedi. Sonra, Ligue 1 ve La Liga arasında seçim yapmam gerekti ve İspanyol ligini seçtim. Ligue 1'i zaten biliyordum ve farklı bir şey deneyimlemek istedim. Menajerim ve ailem de bunun gerçekleşmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ve Sevilla beni iki yıldan fazla süredir takip ediyordu; Angers'te oynarken bile çevremle görüşmeler olmuştu."

'SEVILLA'YA KALMAK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİK'

Son olarak Sevilla'da kalıp kalmayacağına dair gelen soruyu yanıtlayan 25 yaşındaki Fransız yıldız, 7 milyon Euro satın alma opsiyonunun bulunduğunu hatırlatarak "Trabzonspor ile henüz görüşmedik, ama herkes biliyor ki Sevilla'ya kiralık olarak gidersem kalıcı olarak gideceğim. İspanya'da mutluyum, kulübü, ligi seviyorum. Sezon sonunda ne olacağını göreceğiz. 7 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlu bir kiralık anlaşma. Menajerim ve ailem Sevilla ile zaten görüştü; onlara burada kalmak ve hikayemi burada yazmak istediğimi söyledik. Sevilla'dayım, sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya ve iyi performans göstermeye odaklanmış durumdayım. Ondan sonra geleceğin ne getireceğini asla bilemezsiniz." diye konuştu.