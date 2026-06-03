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İşgal altındaki Filistin topraklarında, Filistinlilerin arazilerini gasbeden İsraillilerin yerel halka yönelik şiddet eylemleri son bir haftalık süreçte ciddi bir artış gösterdi. Filistin Hükümeti İletişim Merkezi tarafından yapılan resmi açıklamada, sahadaki durumun vahametini ortaya koyan güncel veriler paylaşıldı.

19 YERLEŞİM YERİ HEDEF ALINDI, BULDOZERLERLE YIKIM YAPILDI

Hükümet İletişim Merkezinin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı yazılı ve görsel paylaşıma göre, gerçekleştirilen 76 saldırı doğrudan 19 farklı Filistin yerleşim yerini hedef aldı. Yaşanan bu şiddet olaylarında, aralarında 6 çocuğun da bulunduğu toplam 19 Filistinli sivil çeşitli yerlerinden yaralandı.

Açıklamada, saldırıların boyutunu gözler önüne seren video görüntülerine de yer verildi. Paylaşılan kayıtlarda, İsrailli grupların Filistinlilere ait araç ve mülklere yönelik fiziki saldırılarının yanı sıra, iş makineleri ve buldozerlerle tarım arazilerinde ve sivil mülklerde gerçekleştirdiği yıkım faaliyetleri net bir şekilde görüldü.

İSRAİL YÖNETİMİNDEN YENİ YIKIM EMİRLERİ

Söz konusu verilerin son bir haftalık zaman dilimini kapsadığı belirtilirken, Filistinlilere yönelik baskıların sadece sivil gruplarla sınırlı kalmadığı vurgulandı. Paylaşımda, aynı dönem içinde İsrail resmi yönetiminin de Filistin topraklarında yer alan çok sayıda sivil yapı ve yerleşim alanı için yeni yıkım emirleri çıkarttığı hatırlatıldı.