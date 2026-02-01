Batı medyasındaki haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump tarafından ekim ayında Irak Özel Temsilcisi olarak atanan Mark Savaya, görevinden alındı.

Irak asıllı Hristiyan bir Amerikalı girişimci olan Savaya, Trump’ın 2024 başkanlık seçimleri sırasında, Detroit’te ve ülke genelinde Arap ve Müslüman seçmenin oyunu kazanmak için yoğun kampanya yürütmesinin akabinde üst düzey görevlere atadığı sayılı Arap Amerikalıdan biriydi. Savaya’nın yerine atama yapılıp yapılmayacağı ise henüz kesinleşmedi.

Batı medyasına açıklamalarda bulunan kaynaklardan biri, Savaya’nın kilit bazı durumları “yanlış yönetmesine” işaret etti. Buna, eski Irak Başbakanı Nuri el-Maliki’nin ülkenin bir sonraki başbakanı olarak aday gösterilmesini engelleyememesinin de dahil olduğunu kaydetti. Trump, Bağdat’ı bu adıma karşı açıkça uyarmıştı.

Kaynak ve üst düzey bir Iraklı yetkiliye göre, bu hafta başında Erbil’e giderek Kürtlerin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile görüşen Barrack’ın, Dışişleri Bakanlığı’nın Irak dosyasını devralmasının beklendiği belirtiliyor.