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Kaynak: Haber Merkezi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kenti açıklarında alabora olan katamaran tipi yolcu gemisinde kaybolan Hataylı Nihat Pancar’ın (51) kazadan hemen önceki son anlarına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Geminin su almaya başladığı kritik dakikalarda kaydedilen görüntülerde, Pancar’ın koltuğunda sakince oturduğu anlar yer aldı.

241 KİŞİ KURTARILDI, 19 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

KKTC’den Mersin’in Taşucu Limanı’na sefer yaptığı sırada Girne açıklarında batan katamaran tipi Türk yolcu gemisindeki faciada 8 kişi hayatını kaybetmiş, 241 yolcu ise ekiplerin müdahalesiyle kurtarılmıştı.

Kayıp olduğu bildirilen 19 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları denizden ve havadan kesintisiz devam ediyor.

Arama çalışmaları sürerken, kayıplar arasında yer alan Samandağlı Nihat Pancar’ın gemi batmadan hemen önceki son durumu bir başka yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kazadan sağ kurtulduğu öğrenilen bir yolcunun kaydettiği görüntülerde, geminin su aldığı ve yetkililerden acil yardım istendiği anlarda Pancar’ın koltuğunda beklediği görüldü.

AİLESİNİN UMUTLU BEKLEYİŞİ DEVAM EDİYOR

Görüntülerin ardından açıklama yapan Nihat Pancar’ın eşi Özlem Pancar, eşinin sağ salim bulunacağına dair umudunu koruduğunu ifade etti. Arama-kurtarma ekiplerinden gelecek olumlu bir haberi kilitlenerek beklediklerini belirten Pancar, yetkililerden çalışmaların aralıksız sürdürülmesini talep etti.