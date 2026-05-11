Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ilçedeki uyuşturucu haritası çıkarılırken, 28 mahallede faaliyet gösterdiği belirlenen sokak satıcıları teknik ve fiziki takiple tek tek tespit edildi.

MAHALLE MAHALLE TAKİP YAPILDI

06 Mart-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 83 “güven alımı” yapıldığı ve toplam 97 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. 5 Mayıs’ta düzenlenen operasyonda 49 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 46’sı tutuklandı. 11 Mayıs’ta düzenlenen ikinci dalga operasyonda ise 37 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.