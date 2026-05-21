“Aile Yılı” etkinlikleri kapsamında Başöğretmen İlkokulu’nda velilerin katılımıyla kitap okuma programı gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlikte, aile ile okul arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve kitap okuma kültürünü yaygınlaştırmak hedeflendi.

2025-2026 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte gönüllülük esasına dayalı olarak planlanan çalışma, Başöğretmen İlkokulu Rehberlik Servisi öğretmenleri Özlem Yılmaz, Fatma Arı İlter ve Fatma Filiz Kızıl’ın koordinasyonunda hayata geçirildi. Programa katılan velilerle birlikte eğitim sürecinde aile desteğinin önemi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Sıcak ve samimi bir atmosferde geçen etkinlikte öğretmenler ile veliler, belirlenen kitaplar üzerine görüş alışverişi yaparak okuma deneyimlerini paylaştı. Katılımcılar, kitapların yalnızca bireysel gelişime değil; aile içi iletişimin güçlenmesine, toplumsal dayanışmanın artmasına ve ortak bir bilinç oluşmasına da katkı sunduğunu dile getirdi.

Velilerin öneri ve tercihleri doğrultusunda aylık okunacak eserler anket yöntemiyle belirlendi. Bu kapsamda Saniye Bencik Kangal’ın Sınır Var Sinir Yok, Mustafa Ulusoy’un Aynalar Koridorunda Aşk, Necip Fazıl Kısakürek’in Çöle İnen Nur, Şermin Yaşar’ın Altı Harfli Bir Tatlı ve Daniel Keyes’in Algernon’a Çiçekler adlı kitapları okuma listesine dahil edildi.

Seçilen eserler öğretmenler ve veliler tarafından okunarak belirlenen tarihlerde okulda bir araya gelinip değerlendirildi. Program sonunda yapılan görüşmelerde, bu tür etkinliklerin öğrenci, veli ve öğretmen arasındaki iletişimi kuvvetlendirdiği; velilerin aktif katılımının öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmasına olumlu katkı sağladığı ifade edildi.

Başöğretmen İlkokulu yönetimi, ailelerle gerçekleştirilen kitap okuma etkinliklerinin yaz tatili sürecinde ve 2026-2027 eğitim öğretim yılında da sürdürüleceğini bildirdi.