Kadınlar ve erkekler basketbol liglerinde heyecan devam ediyor. Bu hafta Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 25. hafta mücadeleleri oynanacak. Zirve yarışı, küme düşme hattı ve play-off hesapları derken fileler yine sallanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

HALKBANK KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

15.00 BOTAŞ-OGm Ormanspor (Ankara)

16.00 Çimsa ÇBK Mersin-Fenerbahçe Opet (Servet Tazegül)

22 Şubat Pazar:

14.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Dardanel Çanakkale Belediyespor (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

16.00 Nesibe Aydın-Emlak Konut (TOBB ETÜ)

TÜRKİYE SİGORTA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ

Bugün:

17.00 MKE Ankaragücü Basketbol-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler (TOBB ETÜ)

Yarın:

14.45 Göztepe-iLab Basketbol (Altındağ Atatürk)

16.30 Çayırova Belediyesi-Fenerbahçe Koleji RAMS (Çayırova)

18.15 Finalspor-Darüşşafaka Lassa (TOFAŞ)

22 Şubat Pazar:

13.00 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-OGM Ormanspor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

14.45 Konya Büyükşehir Belediyespor-Kipaş İstiklalspor (Selçuklu Belediyesi)

16.30 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Gazanfer Bilge)

23 Şubat Pazartesi:

17.00 Cemefe Gold Haremspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Beylikdüzü)